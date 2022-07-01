Heyday Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Heyday варьируется от $56,511 общей компенсации в год для Специалист по данным в нижнем диапазоне до $201,000 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Heyday. Последнее обновление: 9/10/2025

$160K

Бизнес-операции
$136K
Бизнес-аналитик
$197K
Специалист по данным
$56.5K

Продуктовый менеджер
$184K
Рекрутер
$191K
Инженер-программист
$201K
Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at Heyday is Инженер-программист at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $201,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Heyday is $187,275.

Другие ресурсы