Hexaware Technologies
Hexaware Technologies Зарплаты

Зарплата Hexaware Technologies варьируется от $3,616 общей компенсации в год для Бухгалтер в нижнем диапазоне до $273,625 для Технический менеджер программ в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Hexaware Technologies. Последнее обновление: 9/10/2025

$160K

Инженер-программист
Median $7.2K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Архитектор решений
Median $122K
Бухгалтер
$3.6K

Бизнес-операции
$5.3K
Бизнес-аналитик
$7.3K
Обслуживание клиентов
$5.4K
Аналитик данных
$21.8K
Специалист по данным
$10.1K
Финансовый аналитик
$15.6K
ИТ-специалист
$79.7K
Маркетинг
$7.5K
Продуктовый менеджер
$98.5K
Менеджер проектов
$121K
Менеджер по разработке ПО
$31.3K
Технический менеджер программ
$274K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Hexaware Technologies — Технический менеджер программ at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $273,625. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Hexaware Technologies составляет $15,635.

