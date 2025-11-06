Каталог компаний
Компенсация Программный инженер in United States в HERE Technologies составляет от $110K за year для L5 до $212K за year для L10. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $120K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах HERE Technologies. Последнее обновление: 11/6/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L5
Software Engineer I(Начальный уровень)
$110K
$90K
$20K
$0
L6
Software Engineer II
$109K
$105K
$0
$4.1K
L7
Senior Engineer
$124K
$118K
$2K
$3.6K
L8
Lead Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Какие карьерные уровни в HERE Technologies?

Включенные должности

Backend-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в HERE Technologies in United States составляет $213,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в HERE Technologies для позиции Программный инженер in United States составляет $125,000.

Другие ресурсы