Компенсация Программный инженер in United States в HERE Technologies составляет от $110K за year для L5 до $212K за year для L10. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $120K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах HERE Technologies. Последнее обновление: 11/6/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L5
$110K
$90K
$20K
$0
L6
$109K
$105K
$0
$4.1K
L7
$124K
$118K
$2K
$3.6K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
