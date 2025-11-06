Каталог компаний
HERE Technologies
HERE Technologies Программный инженер Зарплаты в Poland

Компенсация Программный инженер in Poland в HERE Technologies составляет от PLN 165K за year для L6 до PLN 320K за year для L8. Медианный yearный компенсационный пакет in Poland составляет PLN 201K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах HERE Technologies. Последнее обновление: 11/6/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L5
Software Engineer I(Начальный уровень)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
Software Engineer II
PLN 165K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
Senior Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
Lead Engineer
PLN 320K
PLN 320K
PLN 0
PLN 0
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в HERE Technologies?

Включенные должности

Backend-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в HERE Technologies in Poland составляет PLN 346,665 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в HERE Technologies для позиции Программный инженер in Poland составляет PLN 185,964.

