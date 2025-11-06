Компенсация Программный инженер in Mumbai Metropolitan Region в HERE Technologies составляет от ₹3.67M за year для L5 до ₹5.76M за year для L9. Медианный yearный компенсационный пакет in Mumbai Metropolitan Region составляет ₹2.48M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах HERE Technologies. Последнее обновление: 11/6/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L5
₹3.67M
₹3.67M
₹0
₹0
L6
₹1.63M
₹1.6M
₹0
₹28.8K
L7
₹2.26M
₹2.2M
₹0
₹61K
L8
₹3.78M
₹3.48M
₹35.5K
₹259K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
