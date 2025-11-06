Каталог компаний
HERE Technologies
  • Зарплаты
  • Программный инженер

  • Все зарплаты Программный инженер

  • Mumbai Metropolitan Region

HERE Technologies Программный инженер Зарплаты в Mumbai Metropolitan Region

Компенсация Программный инженер in Mumbai Metropolitan Region в HERE Technologies составляет от ₹3.67M за year для L5 до ₹5.76M за year для L9. Медианный yearный компенсационный пакет in Mumbai Metropolitan Region составляет ₹2.48M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах HERE Technologies. Последнее обновление: 11/6/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L5
Software Engineer I(Начальный уровень)
₹3.67M
₹3.67M
₹0
₹0
L6
Software Engineer II
₹1.63M
₹1.6M
₹0
₹28.8K
L7
Senior Engineer
₹2.26M
₹2.2M
₹0
₹61K
L8
Lead Engineer
₹3.78M
₹3.48M
₹35.5K
₹259K
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в HERE Technologies?

Включенные должности

Backend-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в HERE Technologies in Mumbai Metropolitan Region составляет ₹5,755,722 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в HERE Technologies для позиции Программный инженер in Mumbai Metropolitan Region составляет ₹2,131,084.

Другие ресурсы