HERE Technologies
  • Зарплаты
  • Программный инженер

  • Все зарплаты Программный инженер

  • Krakow Metropolitan Area

HERE Technologies Программный инженер Зарплаты в Krakow Metropolitan Area

Компенсация Программный инженер in Krakow Metropolitan Area в HERE Technologies составляет PLN 165K за year для L6. Медианный yearный компенсационный пакет in Krakow Metropolitan Area составляет PLN 201K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах HERE Technologies. Последнее обновление: 11/6/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L5
Software Engineer I(Начальный уровень)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
Software Engineer II
PLN 165K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
Senior Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
Lead Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 332K
Stripe logo
+PLN 74.7K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.1K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в HERE Technologies?

Включенные должности

Backend-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в HERE Technologies in Krakow Metropolitan Area составляет PLN 323,736 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в HERE Technologies для позиции Программный инженер in Krakow Metropolitan Area составляет PLN 185,964.

