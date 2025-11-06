Каталог компаний
HERE Technologies
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Дата-сайентист

  • Все зарплаты Дата-сайентист

  • Mumbai Metropolitan Region

HERE Technologies Дата-сайентист Зарплаты в Mumbai Metropolitan Region

Компенсация Дата-сайентист in Mumbai Metropolitan Region в HERE Technologies составляет от ₹3.91M за year для L5 до ₹1.65M за year для L7. Медианный yearный компенсационный пакет in Mumbai Metropolitan Region составляет ₹2.25M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах HERE Technologies. Последнее обновление: 11/6/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L5
₹3.91M
₹3.91M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.65M
₹1.65M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Посмотреть 6 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные
Какие карьерные уровни в HERE Technologies?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Дата-сайентист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Дата-сайентист в HERE Technologies in Mumbai Metropolitan Region составляет ₹17,957,761 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в HERE Technologies для позиции Дата-сайентист in Mumbai Metropolitan Region составляет ₹2,102,805.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в HERE Technologies не найдены

Похожие компании

  • Applied Systems
  • Lucidworks
  • Pax8
  • Emtec
  • Myers-Holum
  • Все компании ➜

Другие ресурсы