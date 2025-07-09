Каталог компаний
Herbalife
Herbalife Зарплаты

Зарплата Herbalife варьируется от $17,966 общей компенсации в год для Аналитик данных в нижнем диапазоне до $240,790 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Herbalife. Последнее обновление: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Инженер-программист
Median $140K

Фулстек-разработчик

Аналитик данных
$18K
Продуктовый дизайнер
$129K

Продуктовый менеджер
$241K
Менеджер по разработке ПО
$169K
Архитектор решений
$92.3K
Технический менеджер программ
$168K
Не нашли свою должность?

Самая высокооплачиваемая позиция в Herbalife — Продуктовый менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $240,790. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Herbalife составляет $140,000.

