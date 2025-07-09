Каталог компаний
Hepsiburada
Hepsiburada Зарплаты

Зарплата Hepsiburada варьируется от $21,561 общей компенсации в год для Специалист по данным в нижнем диапазоне до $71,935 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Hepsiburada. Последнее обновление: 9/14/2025

$160K

Инженер-программист
Median $33K
Специалист по данным
$21.6K
Менеджер по разработке ПО
$71.9K

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Hepsiburada — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $71,935. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Hepsiburada составляет $33,000.

