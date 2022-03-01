Каталог компаний
Henry Ford Health System
Henry Ford Health System Зарплаты

Зарплата Henry Ford Health System варьируется от $94,554 общей компенсации в год для Специалист по данным в нижнем диапазоне до $169,150 для Менеджер программ в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Henry Ford Health System. Последнее обновление: 9/14/2025

$160K

Инженер-программист
Median $100K
Специалист по данным
$94.6K
Менеджер программ
$169K

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Henry Ford Health System — Менеджер программ at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $169,150. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Henry Ford Health System составляет $100,000.

