Средняя общая компенсация Менеджер программ in United Kingdom в Helsing составляет от £165K до £230K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Helsing. Последнее обновление: 9/27/2025

Средняя общая компенсация

£177K - £209K
United Kingdom
Типичный диапазон
Возможный диапазон
£165K£177K£209K£230K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

£121K

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Helsing Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер программ в Helsing in United Kingdom составляет £230,421 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Helsing для позиции Менеджер программ in United Kingdom составляет £165,430.

Другие ресурсы