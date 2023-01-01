Каталог компаний
Helsing
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Helsing Зарплаты

Зарплата Helsing варьируется от $166,892 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $254,285 для Менеджер программ в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Helsing. Последнее обновление: 9/14/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
Median $167K
Продуктовый менеджер
$225K
Менеджер программ
$254K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Helsing Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Есть вопрос? Спросите у сообщества.

Посетите сообщество Levels.fyi, чтобы общаться с сотрудниками из разных компаний, получать советы по карьере и многое другое.

Перейти сейчас!

Часто задаваемые вопросы

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Helsing est Менеджер программ at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $254,285. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Helsing est de $225,362.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Helsing не найдены

Похожие компании

  • Netflix
  • Uber
  • Square
  • LinkedIn
  • Databricks
  • Все компании ➜

Другие ресурсы