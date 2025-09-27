Каталог компаний
Helm
Helm Инженер-программист Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Canada в Helm составляет CA$60.7K за year.

Медианный пакет
company icon
Helm
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Victoria, BC, Canada
Общая сумма в год
CA$60.7K
Уровень
L2
Оклад
CA$60.7K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
5 Лет
Какие карьерные уровни в Helm?

CA$226K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

Включенные должности

Инженер по обеспечению качества (QA)

Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Инженер-программист at Helm in Canada sits at a yearly total compensation of CA$67,043. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Helm for the Инженер-программист role in Canada is CA$60,657.

