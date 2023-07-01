Каталог компаний
Heard Technologies
    • О компании

    Heard is a top accounting software for therapists, offering real human support. It allows therapists to efficiently and securely handle their private practice finances in a single platform.

    joinheard.com
    Веб-сайт
    2019
    Год основания
    31
    Количество сотрудников
    $0-$1M
    Предполагаемая выручка
    Головной офис

