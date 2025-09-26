Каталог компаний
HealthStream
Медианный компенсационный пакет Аналитик данных in United States в HealthStream составляет $72.5K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах HealthStream. Последнее обновление: 9/26/2025

Медианный пакет
company icon
HealthStream
Data Analyst
Nashville, TN
Общая сумма в год
$72.5K
Уровень
hidden
Оклад
$70K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$2.5K
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
2-4 Лет
Какие карьерные уровни в HealthStream?

$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Аналитик данных в HealthStream in United States составляет $85,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в HealthStream для позиции Аналитик данных in United States составляет $72,500.

Другие ресурсы