HealthifyMe Зарплаты

Зарплата HealthifyMe варьируется от $30,469 общей компенсации в год для Специалист по данным в нижнем диапазоне до $201,000 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне.

Инженер-программист
Median $47.9K

Бэкенд-разработчик

Бизнес-аналитик
$73.9K
Специалист по данным
$30.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Продуктовый менеджер
$201K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в HealthifyMe — Продуктовый менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $201,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в HealthifyMe составляет $60,920.

