Health IQ
    • О компании

    Health IQ uses Precision Medicare AI algorithm to revolutionize the Medicare sales industry. The algorithm imports a senior's health record and finds the best fit out of 3,000+ Medicare plans.

    healthiq.com
    Веб-сайт
    2014
    Год основания
    751
    Количество сотрудников
    $250M-$500M
    Предполагаемая выручка
    Головной офис

