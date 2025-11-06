Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Программный инженер in San Francisco Bay Area в Headway.co составляет $260K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Headway.co. Последнее обновление: 11/6/2025

Медианный пакет
company icon
Headway.co
Software Engineer
San Francisco, CA
Общая сумма в год
$260K
Уровень
Senior
Оклад
$200K
Stock (/yr)
$60.5K
Бонус
$0
Лет в компании
0 Лет
Лет опыта
4 Лет
Какие карьерные уровни в Headway.co?
Последние данные о зарплатах
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Headway.co Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Headway.co in San Francisco Bay Area составляет $351,250 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Headway.co для позиции Программный инженер in San Francisco Bay Area составляет $260,480.

Другие ресурсы