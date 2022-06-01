Каталог компаний
Hays
Hays Зарплаты

Зарплата Hays варьируется от $12,902 общей компенсации в год для Рекрутер в нижнем диапазоне до $163,439 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Hays. Последнее обновление: 9/3/2025

$160K

Продажи
Median $118K
Административный помощник
$35.4K
Специалист по данным
$91.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Графический дизайнер
$59.3K
Управление персоналом
$62.7K
Менеджер проектов
$56.2K
Рекрутер
$12.9K
Инженер-программист
$42.6K
Менеджер по разработке ПО
$163K
Архитектор решений
$95.9K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Hays — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $163,439. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Hays составляет $60,967.

