Каталог компаний
Hashmap
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Hashmap Зарплаты

Зарплата Hashmap варьируется от $145,725 общей компенсации в год для Архитектор решений в нижнем диапазоне до $235,740 для Продукт-менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Hashmap. Последнее обновление: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Продукт-менеджер
$236K
Архитектор решений
$146K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Hashmap — Продукт-менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $235,740. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Hashmap составляет $190,732.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Hashmap не найдены

Похожие компании

  • Snap
  • Apple
  • SoFi
  • Netflix
  • Tesla
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/hashmap/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.