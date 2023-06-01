Справочник компаний
Harvest Partners
Harvest Partners Зарплаты

Диапазон зарплат Harvest Partners варьируется от $89,445 в общей компенсации в год для Менеджер по продукту на нижнем конце до $241,200 для Копирайтер на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Harvest Partners. Последнее обновление: 8/19/2025

$160K

Копирайтер
$241K
Отдел кадров
$166K
Консультант по управлению
$169K

Маркетинг
$157K
Менеджер по продукту
$89.4K
Менеджер программы
$159K
Рекрутер
$159K
Инженер-программист
$189K
UX-исследователь
$148K
FAQ

Kõrgeima palgaga roll Harvest Partners on Копирайтер at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $241,200. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Harvest Partners mediaan aastane kogukompensatsioon on $158,790.

