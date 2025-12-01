Каталог компаний
Harvard University
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Программный инженер

  • Все зарплаты Программный инженер

Harvard University Программный инженер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in United States в Harvard University составляет $54K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Harvard University. Последнее обновление: 12/1/2025

Медианный пакет
company icon
Harvard University
Research Scientist
Cambridge, MA
Общая сумма в год
$54K
Уровень
L4
Оклад
$54K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
5 Лет
Лет опыта
5 Лет
Какие карьерные уровни в Harvard University?
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Программный инженер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности

Предложить новую должность

Full-Stack разработчик

Научный сотрудник

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Harvard University in United States составляет $100,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Harvard University для позиции Программный инженер in United States составляет $54,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Harvard University не найдены

Похожие компании

  • University of California, San Francisco
  • Georgia Tech
  • Duke University
  • Western Governors University
  • Cornell University
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/harvard-university/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.