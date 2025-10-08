Каталог компаний
Happiest Minds
Happiest Minds Инженер данных Зарплаты в India

Медианный компенсационный пакет Инженер данных in India в Happiest Minds составляет ₹830K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Happiest Minds. Последнее обновление: 10/8/2025

Медианный пакет
company icon
Happiest Minds
Data Engineer
Noida, UP, India
Общая сумма в год
₹830K
Уровень
C2
Оклад
₹830K
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
4 Лет
Какие карьерные уровни в Happiest Minds?

₹13.98M

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Внести данные

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер данных в Happiest Minds in India составляет ₹2,905,978 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Happiest Minds для позиции Инженер данных in India составляет ₹829,664.

