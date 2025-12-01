Каталог компаний
Средняя общая компенсация Дата-сайентист in United States в Hagerty составляет от $117K до $164K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Hagerty. Последнее обновление: 12/1/2025

Средняя общая компенсация

$127K - $154K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$117K$127K$154K$164K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Hagerty?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Дата-сайентист в Hagerty in United States составляет $163,560 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Hagerty для позиции Дата-сайентист in United States составляет $117,030.

