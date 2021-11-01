H-E-B Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата H-E-B варьируется от $36,400 общей компенсации в год для Обслуживание клиентов в нижнем диапазоне до $235,000 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников H-E-B. Последнее обновление: 10/20/2025

Инженер-программист
Software Engineer 1 $96.4K
Software Engineer 2 $139K
Senior Software Engineer $163K
Staff Software Engineer $214K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер данных

Инженер надёжности сайта

Обслуживание клиентов
Median $36.4K
Продуктовый дизайнер
Median $89K

Продуктовый менеджер
Median $140K
Менеджер по разработке ПО
Median $235K
UX-исследователь
Median $99K
Бизнес-аналитик
Median $80.3K
Аналитик данных
$128K
Специалист по данным
Median $163K
Графический дизайнер
$119K
Information Technologist (IT)
$132K
Рекрутер
$121K
Продажи
$63.9K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в H-E-B — Менеджер по разработке ПО с годовой общей компенсацией $235,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в H-E-B составляет $124,773.

