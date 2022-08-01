GYANT Зарплаты

Каталог компаний
GYANT
Зарплата GYANT варьируется от $114,055 общей компенсации в год для Менеджер по разработке ПО в нижнем диапазоне до $124,375 для Программный инженер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников GYANT. Последнее обновление: 11/25/2025

Программный инженер
$124K
Менеджер по разработке ПО
$114K
Самая высокооплачиваемая позиция в GYANT — Программный инженер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $124,375. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в GYANT составляет $119,215.

