Компенсация Менеджер по разработке ПО in United States в Gusto составляет от $336K за year для PE L4 до $425K за year для PE L5. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $420K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Gusto. Последнее обновление: 12/1/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
PE L3
$ --
$ --
$ --
$ --
PE L4
$336K
$222K
$115K
$0
PE L5
$425K
$265K
$160K
$0
PE L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
20%
ГОД 1
20%
ГОД 2
20%
ГОД 3
20%
ГОД 4
20%
ГОД 5
В Gusto Options подлежат 5-летнему графику вестинга:
20% переходит в собственность в 1st-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 2nd-ГОД (1.67% ежемесячно)
20% переходит в собственность в 3rd-ГОД (1.67% ежемесячно)
20% переходит в собственность в 4th-ГОД (1.67% ежемесячно)
20% переходит в собственность в 5th-ГОД (1.67% ежемесячно)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Gusto Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gusto/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.