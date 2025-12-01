Компенсация Программный инженер in United States в Gusto составляет от $179K за year для L1 до $652K за year для L6. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $303K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Gusto. Последнее обновление: 12/1/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
$179K
$132K
$23.1K
$23.2K
L2
$188K
$145K
$38.5K
$4.6K
L3
$247K
$182K
$55.8K
$8.9K
L4
$323K
$233K
$86.3K
$3.8K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
20%
ГОД 1
20%
ГОД 2
20%
ГОД 3
20%
ГОД 4
20%
ГОД 5
В Gusto Options подлежат 5-летнему графику вестинга:
20% переходит в собственность в 1st-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 2nd-ГОД (1.67% ежемесячно)
20% переходит в собственность в 3rd-ГОД (1.67% ежемесячно)
20% переходит в собственность в 4th-ГОД (1.67% ежемесячно)
20% переходит в собственность в 5th-ГОД (1.67% ежемесячно)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Gusto Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
Включенные должностиПредложить новую должность
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gusto/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.