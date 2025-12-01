Каталог компаний
Gusto
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Продукт-дизайнер

  • Все зарплаты Продукт-дизайнер

Gusto Продукт-дизайнер Зарплаты

Компенсация Продукт-дизайнер in United States в Gusto составляет от $152K за year для L2 до $166K за year для L4. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $170K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Gusto. Последнее обновление: 12/1/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$152K
$124K
$27.9K
$0
L3
$180K
$157K
$21.3K
$1.9K
L4
$166K
$139K
$27.5K
$0
Посмотреть 3 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

График вестинга

20%

ГОД 1

20%

ГОД 2

20%

ГОД 3

20%

ГОД 4

20%

ГОД 5

Тип акций
Options

В Gusto Options подлежат 5-летнему графику вестинга:

  • 20% переходит в собственность в 1st-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 2nd-ГОД (1.67% ежемесячно)

  • 20% переходит в собственность в 3rd-ГОД (1.67% ежемесячно)

  • 20% переходит в собственность в 4th-ГОД (1.67% ежемесячно)

  • 20% переходит в собственность в 5th-ГОД (1.67% ежемесячно)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Gusto Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Продукт-дизайнер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности

Предложить новую должность

UX-дизайнер

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-дизайнер в Gusto in United States составляет $220,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Gusto для позиции Продукт-дизайнер in United States составляет $167,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Gusto не найдены

Похожие компании

  • Bloomberg
  • WePay
  • Chatham Financial
  • Q2
  • Braintree
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gusto/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.