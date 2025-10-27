Каталог компаний
Gupshup
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Все зарплаты Инженер-программист

Gupshup Инженер-программист Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in India в Gupshup составляет ₹2.36M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Gupshup. Последнее обновление: 10/27/2025

Медианный пакет
company icon
Gupshup
Software Engineer 2
Bengaluru, KA, India
Общая сумма в год
₹2.36M
Уровень
SE2
Оклад
₹1.87M
Stock (/yr)
₹208K
Бонус
₹281K
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
2-4 Лет
Какие карьерные уровни в Gupshup?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Инженер-программист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности

Предложить новую должность

Бэкенд-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Gupshup in India составляет ₹4,064,741 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Gupshup для позиции Инженер-программист in India составляет ₹2,358,821.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Gupshup не найдены

Похожие компании

  • Zimperium
  • DataArt
  • Radisys
  • Verifone
  • InMobi
  • Все компании ➜

Другие ресурсы