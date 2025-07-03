Каталог компаний
GSPANN Technologies
GSPANN Technologies Зарплаты

Зарплата GSPANN Technologies варьируется от $139,300 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $161,700 для Программный менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников GSPANN Technologies. Последнее обновление: 11/23/2025

Программный менеджер
$162K
Программный инженер
$139K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в GSPANN Technologies — Программный менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $161,700. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в GSPANN Technologies составляет $150,500.

Другие ресурсы

