GSK Зарплаты

Диапазон зарплат GSK варьируется от $6,733 в общей компенсации в год для Продажи на нижнем конце до $392,700 для Руководитель проекта на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. GSK. Последнее обновление: 8/19/2025

$160K

Инженер-программист
Median $177K
Специалист по данным
Median $86.1K
Административный ассистент
$71.7K

Биомедицинский инженер
$169K
Руководитель бизнес-операций
$28.8K
Бизнес-аналитик
$28.2K
Инженер по автоматизации
$91.3K
Служба поддержки клиентов
$36.1K
Руководитель отдела науки о данных
$60.3K
Финансовый аналитик
$65.3K
Специалист по информационным технологиям
$59.7K
Консультант по управлению
$114K
Маркетинг
$248K
Операционный маркетинг
$75.9K
Дизайнер продукта
$55.4K
Менеджер по продукту
$60.5K
Менеджер программы
$129K
Руководитель проекта
$393K
Рекрутер
$80.6K
Регуляторная деятельность
$97.8K
Продажи
$6.7K
Аналитик по кибербезопасности
$105K
Руководитель отдела разработки
$86.1K
Архитектор решений
$161K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в GSK, — это Руководитель проекта at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $392,700. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в GSK, составляет $83,329.

