Компенсация Инженер-программист in United States в Grid Dynamics составляет от $125K за year для T2 до $159K за year для T4. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $145K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Grid Dynamics. Последнее обновление: 9/30/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$125K
$125K
$0
$0
T3
$155K
$154K
$455
$0
T4
$159K
$154K
$526
$3.9K
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Grid Dynamics Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)
