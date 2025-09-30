Компенсация Инженер-программист in Ukraine в Grid Dynamics составляет от UAH 1.91M за year для T2 до UAH 3.07M за year для T4. Медианный yearный компенсационный пакет in Ukraine составляет UAH 2.56M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Grid Dynamics. Последнее обновление: 9/30/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
T1
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
T2
UAH 1.91M
UAH 1.91M
UAH 0
UAH 0
T3
UAH 2.41M
UAH 2.41M
UAH 0
UAH 1.9K
T4
UAH 3.07M
UAH 3.05M
UAH 0
UAH 23.5K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Grid Dynamics Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)
