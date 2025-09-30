Каталог компаний
Grid Dynamics
Grid Dynamics Инженер-программист Зарплаты в Ukraine

Компенсация Инженер-программист in Ukraine в Grid Dynamics составляет от UAH 1.91M за year для T2 до UAH 3.07M за year для T4. Медианный yearный компенсационный пакет in Ukraine составляет UAH 2.56M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Grid Dynamics. Последнее обновление: 9/30/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
T1
Junior Software Engineer(Начальный уровень)
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
T2
Software Engineer
UAH 1.91M
UAH 1.91M
UAH 0
UAH 0
T3
Senior Software Engineer
UAH 2.41M
UAH 2.41M
UAH 0
UAH 1.9K
T4
Staff Software Engineer
UAH 3.07M
UAH 3.05M
UAH 0
UAH 23.5K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Grid Dynamics Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Включенные должности

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер по обеспечению качества (QA)

Инженер данных

DevOps-инженер

Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Инженер-программист at Grid Dynamics in Ukraine sits at a yearly total compensation of UAH 3,493,670. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Grid Dynamics for the Инженер-программист role in Ukraine is UAH 2,564,765.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Grid Dynamics не найдены

