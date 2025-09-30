Каталог компаний
Grid Dynamics
Grid Dynamics
  Зарплаты
  Инженер-программист

  Все зарплаты Инженер-программист

  Krakow Metropolitan Area

Grid Dynamics Инженер-программист Зарплаты в Krakow Metropolitan Area

Компенсация Инженер-программист in Krakow Metropolitan Area в Grid Dynamics составляет от PLN 78.8K за year для T1 до PLN 281K за year для T4. Медианный yearный компенсационный пакет in Krakow Metropolitan Area составляет PLN 227K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Grid Dynamics. Последнее обновление: 9/30/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
T1
Junior Software Engineer(Начальный уровень)
PLN 78.8K
PLN 78.8K
PLN 0
PLN 0
T2
Software Engineer
PLN 122K
PLN 122K
PLN 0
PLN 0
T3
Senior Software Engineer
PLN 251K
PLN 250K
PLN 0
PLN 367
T4
Staff Software Engineer
PLN 281K
PLN 281K
PLN 0
PLN 0
PLN 599K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Grid Dynamics Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Включенные должности

Предложить новую должность

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер по обеспечению качества (QA)

Инженер данных

DevOps-инженер

Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Инженер-программист at Grid Dynamics in Krakow Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of PLN 303,345. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Grid Dynamics for the Инженер-программист role in Krakow Metropolitan Area is PLN 223,658.

Другие ресурсы