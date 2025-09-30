Компенсация Инженер-программист in Krakow Metropolitan Area в Grid Dynamics составляет от PLN 78.8K за year для T1 до PLN 281K за year для T4. Медианный yearный компенсационный пакет in Krakow Metropolitan Area составляет PLN 227K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Grid Dynamics. Последнее обновление: 9/30/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
T1
PLN 78.8K
PLN 78.8K
PLN 0
PLN 0
T2
PLN 122K
PLN 122K
PLN 0
PLN 0
T3
PLN 251K
PLN 250K
PLN 0
PLN 367
T4
PLN 281K
PLN 281K
PLN 0
PLN 0
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Grid Dynamics Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)
