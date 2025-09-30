Компенсация Инженер-программист in Greater Hyderabad Area в Grid Dynamics составляет от ₹1.15M за year для T1 до ₹2.85M за year для T3. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Hyderabad Area составляет ₹2.19M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Grid Dynamics. Последнее обновление: 9/30/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
T1
₹1.15M
₹1.12M
₹0
₹32K
T2
₹1.73M
₹1.73M
₹0
₹0
T3
₹2.85M
₹2.85M
₹0
₹0
T4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Grid Dynamics Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)
