Средняя общая компенсация Продукт-менеджер in India в Greytip Software составляет от ₹1M до ₹1.45M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Greytip Software. Последнее обновление: 12/7/2025

Средняя общая компенсация

$12.9K - $15K
India
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$11.4K$12.9K$15K$16.5K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Greytip Software?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-менеджер в Greytip Software in India составляет ₹1,452,337 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Greytip Software для позиции Продукт-менеджер in India составляет ₹1,000,770.

