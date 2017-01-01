Справочник компаний
Greet Technologies
    • О компании

    Greet Technologies offers call center outsourcing and customer support services, emphasizing high-quality service and measurable outcomes in customer support and knowledge process outsourcing.

    http://www.greettech.com
    Веб-сайт
    2006
    Год основания
    960
    Количество сотрудников
    $100M-$250M
    Примерная выручка
    Штаб-квартира

    Другие ресурсы