Great Learning Инженер-программист Зарплаты в Greater Bengaluru

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Greater Bengaluru в Great Learning составляет ₹1.65M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Great Learning. Последнее обновление: 9/30/2025

Медианный пакет
company icon
Great Learning
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Общая сумма в год
₹1.65M
Уровень
L1
Оклад
₹1.65M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
3 Лет
Какие карьерные уровни в Great Learning?

₹13.95M

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

Включенные должности

Фулстек-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Great Learning in Greater Bengaluru составляет ₹3,193,718 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Great Learning для позиции Инженер-программист in Greater Bengaluru составляет ₹1,559,059.

