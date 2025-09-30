Каталог компаний
Grant Thornton
Grant Thornton Бухгалтер Зарплаты в Greater Los Angeles Area

Медианный компенсационный пакет Бухгалтер in Greater Los Angeles Area в Grant Thornton составляет $86.5K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Grant Thornton. Последнее обновление: 9/30/2025

Медианный пакет
company icon
Grant Thornton
Senior Associate
Los Angeles, CA
Общая сумма в год
$86.5K
Уровень
Senior Associate
Оклад
$86.5K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
3 Лет
Какие карьерные уровни в Grant Thornton?

$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Включенные должности

Tax Accountant

Auditor

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Бухгалтер в Grant Thornton in Greater Los Angeles Area составляет $97,270 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Grant Thornton для позиции Бухгалтер in Greater Los Angeles Area составляет $86,500.

