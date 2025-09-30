Каталог компаний
Granicus
Granicus Инженер-программист Зарплаты в India

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in India в Granicus составляет ₹2.32M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Granicus. Последнее обновление: 9/30/2025

Медианный пакет
company icon
Granicus
Software Engineer 3
Coimbatore, TN, India
Общая сумма в год
₹2.32M
Уровень
L3
Оклад
₹2.32M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
7 Лет
Какие карьерные уровни в Granicus?

₹13.95M

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на ₹2.62M+ (иногда ₹26.16M+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Инженер-программист at Granicus in India sits at a yearly total compensation of ₹4,056,011. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Granicus for the Инженер-программист role in India is ₹2,318,877.

Другие ресурсы