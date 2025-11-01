Компенсация Программный инженер in United States в Grainger составляет от $107K за year для Software Engineer I до $195K за year для Lead Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $139K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Grainger. Последнее обновление: 11/1/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer I
$107K
$102K
$0
$5K
Software Engineer II
$132K
$126K
$0
$5.3K
Software Engineer III
$159K
$146K
$0
$13.3K
Senior Software Engineer
$173K
$153K
$6.3K
$13.6K
