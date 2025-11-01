Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Продукт-менеджер in United States в Grainger составляет $211K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Grainger. Последнее обновление: 11/1/2025

Медианный пакет
company icon
Grainger
Product Manager
Chicago, IL
Общая сумма в год
$211K
Уровень
24
Оклад
$163K
Stock (/yr)
$15K
Бонус
$33K
Лет в компании
7 Лет
Лет опыта
20 Лет
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-менеджер в Grainger in United States составляет $256,250 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Grainger для позиции Продукт-менеджер in United States составляет $210,500.

