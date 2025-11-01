Каталог компаний
Grainger
Grainger Дата-сайентист Зарплаты

Компенсация Дата-сайентист in United States в Grainger составляет от $153K за year для Senior Data Scientist до $195K за year для Lead Data Scientist. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $150K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Grainger. Последнее обновление: 11/1/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Data Scientist
$153K
$145K
$0
$8K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Дата-сайентист в Grainger in United States составляет $194,850 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Grainger для позиции Дата-сайентист in United States составляет $156,000.

