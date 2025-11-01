Каталог компаний
Grafana
Grafana Менеджер по разработке ПО Зарплаты

Компенсация Менеджер по разработке ПО in Germany в Grafana составляет €123K за year для Senior Engineering Manager. Медианный yearный компенсационный пакет in Germany составляет €119K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Grafana. Последнее обновление: 11/1/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Engineering Manager
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineering Manager
€123K
€123K
€0
€0
Director
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Director
€ --
€ --
€ --
€ --
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Grafana RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в Grafana in Germany составляет €185,136 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Grafana для позиции Менеджер по разработке ПО in Germany составляет €118,663.

Другие ресурсы