Каталог компаний
Grafana
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Управление персоналом

  • Все зарплаты Управление персоналом

Grafana Управление персоналом Зарплаты

Средняя общая компенсация Управление персоналом in United Kingdom в Grafana составляет от £43.9K до £63.9K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Grafana. Последнее обновление: 11/1/2025

Средняя общая компенсация

£50.4K - £57.4K
United Kingdom
Типичный диапазон
Возможный диапазон
£43.9K£50.4K£57.4K£63.9K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 3 еще Управление персоналом заявок в Grafana чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата

Block logo
+£43.8K
Robinhood logo
+£67.3K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.6K
Don't get lowballed

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Grafana RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Управление персоналом предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Управление персоналом в Grafana in United Kingdom составляет £63,898 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Grafana для позиции Управление персоналом in United Kingdom составляет £43,862.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Grafana не найдены

Похожие компании

  • Nylas
  • Zenefits
  • HackerOne
  • Drift
  • PathAI
  • Все компании ➜

Другие ресурсы