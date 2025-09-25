Каталог компаний
Government of Canada
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Венчурный капиталист

  • Все зарплаты Венчурный капиталист

Government of Canada Венчурный капиталист Зарплаты

Средняя общая компенсация Венчурный капиталист in Canada в Government of Canada составляет от CA$83.8K до CA$117K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Government of Canada. Последнее обновление: 9/25/2025

Средняя общая компенсация

CA$90.7K - CA$105K
Canada
Типичный диапазон
Возможный диапазон
CA$83.8KCA$90.7KCA$105KCA$117K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 3 еще Венчурный капиталист заявок в Government of Canada чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата

CA$226K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на CA$42.3K+ (иногда CA$423K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.


Внести данные
Какие карьерные уровни в Government of Canada?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Венчурный капиталист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности

Предложить новую должность

Аналитик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Венчурный капиталист в Government of Canada in Canada составляет CA$117,332 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Government of Canada для позиции Венчурный капиталист in Canada составляет CA$83,808.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Government of Canada не найдены

Похожие компании

  • Netflix
  • Roblox
  • Facebook
  • Airbnb
  • Snap
  • Все компании ➜

Другие ресурсы