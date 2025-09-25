Каталог компаний
Government of Canada
Government of Canada Архитектор решений Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Архитектор решений in Canada в Government of Canada составляет CA$112K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Government of Canada. Последнее обновление: 9/25/2025

Медианный пакет
company icon
Government of Canada
Cloud Architect
Ottawa, ON, Canada
Общая сумма в год
CA$112K
Уровень
Entry
Оклад
CA$112K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Лет в компании
7 Лет
Лет опыта
7 Лет
Какие карьерные уровни в Government of Canada?

CA$226K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Включенные должности

Data Architect

Cloud Security Architect

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Архитектор решений в Government of Canada in Canada составляет CA$125,557 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Government of Canada для позиции Архитектор решений in Canada составляет CA$112,395.

Другие ресурсы