GoPro Зарплаты

Зарплата GoPro варьируется от $72,563 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $291,450 для Развитие бизнеса в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников GoPro. Последнее обновление: 11/22/2025

Программный инженер
Median $72.6K
Развитие бизнеса
$291K
Дата-сайентист
$139K

Инженер по аппаратному обеспечению
$97.8K
Инженер-механик
$187K
Продукт-дизайнер
$189K
Продукт-менеджер
$114K
Проектный менеджер
$111K
Менеджер технических программ
$230K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В GoPro RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в GoPro — Развитие бизнеса at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $291,450. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в GoPro составляет $139,300.

Другие ресурсы

