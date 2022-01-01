GoPro Зарплаты

Зарплата GoPro варьируется от $72,563 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $291,450 для Развитие бизнеса в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников GoPro. Последнее обновление: 11/22/2025
Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В GoPro RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)
