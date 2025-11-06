Компенсация Программный инженер in Greater London Area в Goodnotes составляет от £50.7K за year для L2 до £74.1K за year для L3. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater London Area составляет £91K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Goodnotes. Последнее обновление: 11/6/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
£50.7K
£50.7K
£0
£0
L3
£74.1K
£74.1K
£0
£0
L4
£ --
£ --
£ --
£ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
