Goodnotes
Goodnotes Программный инженер Зарплаты в Greater London Area

Компенсация Программный инженер in Greater London Area в Goodnotes составляет от £50.7K за year для L2 до £74.1K за year для L3. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater London Area составляет £91K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Goodnotes. Последнее обновление: 11/6/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
Entry Level Software Engineer(Начальный уровень)
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
Software Engineer
£50.7K
£50.7K
£0
£0
L3
Software Engineer
£74.1K
£74.1K
£0
£0
L4
Senior Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в Goodnotes?

Включенные должности

Full-Stack разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Goodnotes in Greater London Area составляет £164,567 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Goodnotes для позиции Программный инженер in Greater London Area составляет £89,611.

